Neon Europa al Salone del Mobile. La collezione Pedrali: sedie, tavoli, salotti indoor e outdoor

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pedrali, azienda italiana che produce arredi dal design contemporaneo per il contract e la casa, alla sua 35esima partecipazione al Salone del Mobile di Milano, ha presentato undici nuove collezioni indoor e outdoor, tra cui nuovi prodotti e ampliamenti di collezione, frutto di una ricerca rigorosa e di collaborazioni con designer italiani e internazionali.

Pedrali produce sedie, tavoli, complementi d’arredo e lampade dal design contemporaneo.

La collezione è il risultato di una ricerca rigorosa e attenta per creare prodotti dal disegno industriale funzionali e versatili in metallo, materiale plastico, legno e imbottito, anche in combinazione tra loro.

Al fine di perseguire l’approccio sostenibile che da sempre guida l’azienda, anche nella realizzazione dello stand è stata prestata attenzione, già in fase progettuale, ai materiali utilizzati, all’ottimizzazione del consumo di materie prime e alla razionalizzazione delle risorse, al riuso e/o riciclo dei materiali e alla disassemblabilità.

Tavoli, sedie, salotti e complementi d’arredo sono interamente sviluppati in Italia attraverso un processo che unisce tradizione e innovazione, eccellenza ingegneristica e genio creativo.

La filosofia 100% Made in Italy trova concretezza nella produzione interna effettuata nell’headquarters di Mornico al Serio, in provincia di Bergamo, dotato di un magazzino automatico progettato da CZA Architetti, e nello stabilimento di Manzano, in provincia di Udine.

Non perdete l’opportunità di esplorare le novità dell’arredamento per il vostro locale con Neon Europa che può offrire un servizio completo dalla progettazione al montaggio.

Per ulteriori informazioni e per prenotare un appuntamento personalizzato, non esitate a contattare Neon Europa al tel 070 240660 – [email protected]

Per ulteriori informazioni e per prenotare un appuntamento personalizzato, non esitate a contattare Neon Europa al tel 070 240660 – [email protected]