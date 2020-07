Negativo anche il terzo tampone sulla donna risultata positiva al covid a Porto Torres

Negativo l’esito del terzo tampone effettuato alla donna risultata positiva il 30 giugno al covid-19 a Porto Torres. A comunicarlo il sindaco Sean Christian Wheeler: “L’aggiornamento ufficiale delle autorità sanitarie, arrivato oggi in tarda mattinata, ci racconta che è guarita la donna che era risultata positiva. Rimangono in quarantena, sino all’esito del tampone, tre persone” per poi specificare “ho ricevuto proprio poco fa un messaggio privato dalla diretta interessata che mi ha raccontato la sua situazione personale”. Già il secondo tampone effettuato infatti è risultato negativo per poi avere la conferma definitiva con il terzo, sempre negativo. Il sindaco precisa inoltre che i dati diffusi sono quelli ufficiali dell’ATS.

“Si tratta di documenti che per loro natura subiscono ritardi, più o meno grandi. Già in passato abbiamo notato e denunciato questa anomalia, ma tuttavia rimangono gli unici documenti ufficiali su cui ci possiamo basare” .