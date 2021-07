Nazionale senza maxischermi per la finale degli Europei: piazze vietate a Cagliari e Sassari

Di redazione



apertura

Come a Milano, massima prudenza da parte dei due sindaci per evitare gli assembramenti e dunque il rischio contagio, visti anche i numeri in risalita. A Monserrato un maxischermo sarà invece sistemato in pieno centro