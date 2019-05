Nazionale, convocato in azzurro il trio rossoblù

Tre giocatori rossoblù in Nazionale. Nicolò Barella, Alessio Cragno e Leonardo Pavoletti sono stati convocati dal Commissario tecnico Roberto Mancini per due partite valide per le qualificazioni ai campionati Europei 2020.

Gli Azzurri affronteranno la Grecia ad Atene sabato 8 giugno, mentre mercoledì 11 giugno riceveranno la Bosnia a Torino. Entrambe le partite avranno inizio alle ore 20.45 italiane.

La squadra azzurra è al comando del girone J con 6 punti, frutto di due vittorie in altrettante gare.