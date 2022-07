“Nave per la Sardegna in ritardo, costretti ad arrivare a Cagliari in piena notte: alla faccia del turismo”

Una partenza ritardata di sei ore e mezza. La Sardinia Ferries, sabato 16 luglio, leverà l’ancora dal porto di Livorno alle 15:30. Il messaggio è già stato spedito ai viaggiatori, l’arrivo in Sardegna è previsto alle 22:30. Una mezza giornata persa, anche, per i tanti vacanzieri che devono arrivare nell’Isola. Ma, anche, per i sardi che, dopo mesi di lavoro lontano dai propri cari, non vedono l’ora di poterli riabbracciare. È il caso di Stefania Putzu, cagliaritana, che ha contattato la nostra redazione: “Mia figlia dovrà arrivare in tarda serata, se tutto va bene, nel nord della Sardegna, e poi guidare nella notte per arrivare a Cagliari, forse, non prima delle 3. E stare al volante col buio, sulle nostre strade, non è il massimo, di notte è tutto chiuso, non penso che il bar dell’autogrill di Abbasanta sia aperto dopo mezzanotte”. Un disagio al quale si aggiunge anche un’osservazione legata al costo del biglietto: “Vorrei proprio sapere quali sono le cause operative della Sardinia Ferries che hanno portato a questo ritardo, senza dimenticare quello che fanno pagare per la traversata”.

“Con mia figlia ci sono anche suoi amici, toscani. Hanno la loro auto e chissà dopo quante ore potranno arrivare a Costa Rei, dove hanno già prenotato una casa per le loro vacanze. Poi non lamentiamoci se i turisti non arrivano nella nostra regione”.