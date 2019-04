Naufragio a Villaputzu, barca si rovescia nel mare in tempesta: muore un uomo, il video di una testimone

Si chiamava Jean-Yves Hublau, aveva 62 anni, la vittima del terribile naufragio di oggi a Porto Corallo, a Villaputzu. La barca si rovescia nel mare in tempesta, una donna e un cane si salvano, lui alla fine muore annegato. Nel VIDEO di Valentina Frau, i momenti drammatici del naufragio con la barca che si avvicina agli scogli: inutili i soccorsi, per l’uomo non c’è stato niente da fare. La donna invece è stata trasportata con l’elisoccorso al Brotzu in stato di choc, le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Guardate il VIDEO