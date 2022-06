Natascia Curreli spopola su Real Time: “Il mio primo vestito, così lotto per sconfiggere il bullismo”

Si è affidata ai consigli di uno stilista che non ha bisogno di presentazioni e del suo staff, Natascia Curreli, 26enne di Sedilo, “ma trasferita ad Orotelli per lavoro e, soprattutto, per amore”, una delle giovani sarde che negli anni sono diventate un simbolo della lotta al bullismo. Insultata, presa in giro, derisa per il suo peso e, contemporaneamente, per il suo corpo, ha girato tante scuole per dire ai più giovani che le offese e quel maledetto bullismo si possono e si devono sconfiggere. E, negli ultimi giorni, ha partecipato alla trasmissione tv di Real Time, Trasformazioni Incredibili, condotta da Enzo Miccio. In diretta nazionale, la giovane è stata truccata e valorizzata. Capelli perfetti, trucco idem e uno sgargiante vestito oro: “Il mio primo vestito, da quando sono nata ho sempre indossato pantaloni, o jeans, proprio perché non riuscivo a capire come valorizzare il mio corpo”. E il body shaming del quale è rimasta vittima, sin dai tempi delle scuole, oggi è un lontano ricordo.

“Enzo Miccio e il suo staff mi hanno saputo valorizzare, spiegandomi che ogni corpo merita rispetto e bellezza”, racconta, a Casteddu Online, la giovane. “È stata un’ulteriore dimostrazione che tutti, e dico tutti, possiamo farcela ad uscire dalle difficoltà e dalle situazioni tristi. E a chiunque stia vivendo situazioni di bullismo dico, ancora una volta, di non mollare e combattere, perché le cose belle, prima o poi, arrivano per tutti”.