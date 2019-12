Natale straordinario nel cielo di Cagliari: quante città al mondo possono regalarsi tanta bellezza?

Di



apertura

Dopo tanto vento e tanta pioggia, magicamente a Natale è tornato il sereno. Come la serenità di tante famiglie che hanno trascorso il Natale in casa, oppure sl ristorante, e c’è chi non ha rinunciato a una salutare passeggiata nel lungomare, magare per smaltire le abbuffate. Cagliari, la città che non finisce mai di sorprenderci. Guardate la bellissima foto di Chiara Braina