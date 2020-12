Maxi dono di Natale, una nota azienda tedesca regala i giocattoli ai bimbi bisognosi di Cagliari

La Caritas diocesana di Cagliari, nei giorni scorsi, in vista del Natale, ha ricevuto una donazione di giocattoli per famiglie in difficoltà da parte di Spin Master, azienda tedesca (con sede a Milano) specializzata nella fabbricazione di giocattoli e conosciuta a livello internazionale