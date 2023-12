“Natale a Quartu” prosegue: via al circo contemporaneo del MagdaClan

Musica, teatro, trenino turistico, villaggio di Babbo Natale. Con un mese di iniziative a cadenza quasi quotidiana, nonostante qualche piccola defezione a causa del maltempo, Natale a Quartu ha divertito e conquistato la cittadinanza. Ma non è ancora finita, anzi: da ieri e sino a domenica 7 gennaio spazio agli spettacoli del MagdaClan circo.

Il consueto successo del trenino turistico, un Teatro Tenda quasi sempre gremito, due apprezzatissime iniziative nelle chiese della città, tra gospel e canti natalizi, alla presenza della sublime Fausta Vetere: un primo bilancio della rassegna non può che essere positivo, in attesa di conoscere le date in cui verranno recuperati i due spettacoli rinviati.

Continua intanto il videomapping sulla chiesa di Sant’Agata, che sino all’Epifania, al termine di ogni rotazione proietterà sulla facciata dell’edificio religioso la scritta ‘Cessate il fuoco ora’. Un messaggio universale, per i conflitti in corso nella striscia di Gaza, in Ucraina, ma non solo: un pensiero per dire no alla guerra e promuovere con convinzione la pace nel mondo.

Da oggi via agli show di circo contemporaneo del circo MagdaClan, nato a Torino nel 2011 e oggi una delle più amate compagnie italiane: un corpo collettivo, con i muscoli pulsanti e la mente aperta che sprigiona emozioni sincere. Il collettivo è formato da circa venti persone tra acrobati, musicisti e maestranze dello spettacolo e porta avanti, con passione e professionalità, il sogno comune di diffondere meraviglia attraverso i codici del nuovo circo.

Dentro e fuori dall’elegante tendone blu, la compagnia parla al pubblico con linguaggio poetico, ironico e multiforme che è metafora della complessità che abita il contemporaneo. Nulla è lasciato al caso né è riconducibile a qualsivoglia grammatica o formula classica; i MagdaClan, grazie a un’innovativa e attenta ricerca artistica, unita a una sincera autoironia, costruiscono scenari surreali, disequilibri fragili, quadri collettivi di acrobatica e acrodanza.

La ridotta dimensione del tendone ha permesso alla compagnia di arrivare nei cuori delle città creando una relazione unica con lo spazio urbano, il pubblico, le comunità locali e le istituzioni: il Magda ha montato lo chapiteau in più di 130 città ed è programmata nei principali festival di settore e nei teatri. Una realtà in continuo fermento che concepisce il proprio tendone come un cubo di Rubik dalle mille identità, un hub creativo non-esclusivo aperto a tutti i linguaggi artistici.

Gli spettacoli all’interno del Parco di Molentargius hanno ingresso a offerta libera e consapevole. Vengono svolti con il sostegno di MIC – Ministero della Cultura, in rete con C.Re.S.Co. e Talea. A Quartu sono inclusi nella rassegna Natale a Quartu, voluta e finanziata dall’Amministrazione comunale con la collaborazione dell’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo.