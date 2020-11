Natale a Cagliari, Truzzu: “Niente processioni e concerti ma ci sarà l’animazione nelle strade” (VIDEO)

Il Natale 2020 a Cagliari? Causa Coronavirus “sarà complicato. Magari non potremo incontrare tutta la famiglia, magari non potremo stare assieme in quelle serate giocando a carte tra frutta secca, dolci e amici. Non ci saranno processioni o concerti in città, sarà un Natale diverso”. A dirlo è il sindaco Paolo Truzzu, che con un videomessaggio su Facebook annuncia a tutta la cittadinanza, a un mese esatto dal giorno più “magico” dell’anno, come l’amministrazione comunale cerca di rendere meno “amaro” il primo Natale Covid.

“Avremo le cose tipiche della nostra città. L’albero in piazza Garibaldi, l’animazione nelle strade e le luminarie, le monteremo nonostante qualche buontempone avesse messo in giro la voce che non le avremmo messe”, dice Truzzu. “La città sarà bellissima come sempre e illuminata, quelle luci potranno aiutarci a ragionare sul vero significato del Natale, accendendo la speranza e riscaldando i cuori, anche se distanti”.