Natale a Cagliari, luminarie a tempo: saranno spente alle 22 per la crisi

A Cagliari arrivano le luminarie natalizie nelle vie dello shopping ma, a causa della crisi e dei prezzi pazzi dell’energia, il Comune le spegnerà alle 22. Addio, quindi, alle passeggiate serali nella città illuminata per le feste. Buio totale dalle dieci di sera, l’alternativa sarebbe stata rinunciare totalmente alle luci. Ad annunciare la storica restrizione è l’assessore comunale delle Attività produttive Alessandro Sorgia: “Luminarie si, luminarie no. Abbiamo pensato alle attività produttive in difficoltà ed abbiamo deciso a partire da oggi di installare le luminarie nelle vie dello shopping in città prevedendo lo spegnimento alle 22 per il risparmio energetico. Siamo in controtendenza rispetto a qualche altra città italiana, ma francamente non ce la siamo sentita di abbandonare i nostri commercianti e le tante attività che hanno subito tantissimi disagi in particolare negli ultimi anni”. Si tratta di una decisione senza precedenti: le ultime bollette della luce milionarie che ha dovuto pagare l’amministrazione comunale hanno portato alla decisione del taglio sull’illuminazione delle luci natalizie.

Se la tradizione sarà rispettata, saranno accese dal primo dicembre. Ma, a differenza di tutti i natali passati, non rimarranno accese per tutta la notte.