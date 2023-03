Nascondevano nell’ovile un carrello agricolo rubato: denunciata una coppia di allevatori a Barumini

Ieri a Barumini i carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura, per ricettazione in concorso, un 56enne allevatore ed una 39enne allevatrice, entrambi censiti nella banca dati delle forze di polizia. Nel corso di un servizio di controllo agli ovili, uno dei tanti che vengono periodicamente svolti in tutta la Sardegna dai militari dell’Arma, è stato accertato che i due avevano occultato, presso un ovile di quel comune un carrello agricolo marca Grazioli, rosso con tanto di numero di telaio che, a seguito di verifica in banca dati e risultato essere stato oggetto di furto il 7 dicembre 2020 in località “Baccu sa Teula” di Barumini, ai danni di un 50enne del luogo. Quanto rinvenuto, previo riconoscimento da parte del legittimo proprietario, è stato a questi restituito dai carabinieri di Barumini. Ormai aveva perso ogni speranza di poterlo recuperare.