Nasconde la merce nello zaino ed esce senza pagare, denunciato giovane cagliaritano.

Ieri a Cagliari, attorno alle 20,30, i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato per furto aggravato un trentunenne originario del capoluogo e residente nel quartiere di San Benedetto, incensurato. Il giovane aveva sottratto poco prima all’interno del punto vendita “Oviesse” di via Dante alcuni capi di abbigliamento per un valore di circa 50 euro e, dopo averli occultati all’interno dello zaino che portava con sé, aveva superato la barriera delle casse senza pagare. E’ stato però bloccato dal personale addetto alla sicurezza appena fuori dall’esercizio pubblico in collaborazione con i militari intervenuti su richiesta. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al gestore del punto vendita.