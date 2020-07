Nasconde in casa oltre 10 kg di marijuana: un arresto a Bolotana

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: un arresto a Bolotana e un denunciato per ricettazione e spaccio.

Nella mattinata del 10 luglio la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti Manuel Concas, 28enne nato a Nuoro e residente a Bolotana, disoccupato. È stato inoltre denunciato in stato di libertà per ricettazione e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente I. M., anche lui nuorese di 28 anni e residente a Bolotana, allevatore.

Alle 8 circa del 10 luglio, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di stupefacenti disposti dal Questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci, il personale della Squadra Mobile di Nuoro, unitamente al personale del Commissariato di di Ottana, ha proceduto ad effettuare alcune perquisizioni d’iniziativa presso le abitazioni dei due. In particolare, presso l’abitazione di Concas sono stati rinvenuti più di 10 kg di sostanza stupefacente tipo marijuana oltre ad alcuni bilancini di precisione. Il giovane è stato tratto in arresto e condotto presso il carcere di Massama a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso della perquisizione effettuata presso il domicilio di M., invece, è stata rinvenuta e sequestrata, oltre a 30 grammi di marijuana, una bicicletta provento di furto. La sottrazione del velocipede era stata denunciata a Bosa lo scorso 26 giugno. È stato inoltre rinvenuto materiale scolastico sottratto presso l’istituto comprensivo di Bolotana nel periodo coincidente con la sospensione dell’attività didattica disposta negli scorsi mesi.