Nasce la SuperLega, terremoto nel calcio europeo: Juventus, Inter e Milan nel nuovo campionato per soli ricchi

Nasce la SuperLega, terremoto nel calcio europeo: Juventus, Inter e Milan nel nuovo super campionato. Svolta storica nella notte nel calcio: Juventus, Inter e Milan insieme ad altre nove big fondano la SuperLega, abbandonano l’Uefa e la Champions League in quello che diventerà un torneo per soli ricchi, dove si entrerà per diritto ogni anno. L’Uefa minaccia di escludere le squadre dai campionati nazionali e i giocatori che parteciperanno dalle Nazionali. Agnelli si dimette dall’Eca e sarà il vice presidente della SuperLega, il nuovo torneo comincerà probabilmente già da agosto di quest’anno.

Si tratta di 12 club che hanno effettuato una mossa clamorosa, la creazione di un progetto elitario per il football europeo: nell’elenco figurano Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e le italiane Juventus, Inter e Milan. L’elenco delle squadre della futura Superlega potrebbe presto allungarsi però fino a 16-20 squadre. Al momento Psg e Bayern Monaco hanno detto no. La SuperLega, riservata ai migliori club d’Europa, andrebbe a sostituire l’attuale Champions League, come conferma il nostro giornale partner Quotidiano Nazionale.

Di fatto cosa accadrebbe? Nasce un nuovo campionato esclusivo e privato, con un business miliardario: le squadre si affronterebbero tutto l’anno, in un calendario che prevede gare infrasettimanali ogni settimana. Anche la serie A si ritrova nel caos, perchè non ci sarebbero più date disponibili per le gare a metà settimana di campionato e nessuna data per la Coppa Italia. Una squadra come il Cagliari o l’Atalanta, non avrebbe probabilmente mai diritto a entrare nel nuovo grande torneo che andrebbe a sostituire la Champions League: di fatto scomparirà il merito sportivo, si entra solo se sei una super potenza. O meglio, sarebbero disponibili per arrivare a venti squadre solo cinque posti “via campionato”, probabilmente una soltanto per l’Italia, che potrebbe andare alla vincitrice del campionato o alla prima piazzata oltre a Juventus, Inter e Milan. Si giocherebbero diciotto partite garantite, 23 in caso di finale, occupando gran parte del calendario stagionale.

Con polemiche alle stelle, minacce di ricorsi legali dietro l’angolo e la probabile rivolta di tutte le squadre che saranno escluse e che potrebbero, a quel punto, restando nell’Uefa, giocare una sorta di Champions League depotenziata, senza le grandissime squadre. E’ la notte del più grande terremoto nella storia del calcio europeo. La notte che cambia il calcio, forse per sempre.

