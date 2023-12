Nasce il nuovo viale Buoncammino, giovedì l’inaugurazione: nuovo volto per la vecchia passeggiata cagliaritana. Il taglio del nastro sarà alle 16: si tratta della prima opera completata dal Comune di Truzzu, un piccolo regalo di Natale alla città. Tanta curiosità per vedere dal vivo la nuova strada che costeggia il vecchio carcere cagliaritano, che invece resta ancora abbandonato, senza una destinazione d’uso per il suo futuro. E’ il primo cantiere che si chiude in questo 2023 costellato di lavori ancora in corso, da via Roma a viale Trieste, da piazza Repubblica a via Dante. Con tante incognite sui tempi al rallenty, per poi scoprire il velo e vedere che città davvero sarà.