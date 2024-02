Nasce il Movimento Civico Cagliari: “Pronti a dialogare con il candidato sindaco Farris”. Giuseppe Farris incassa l’appoggio di una nuova formazione politica: “Crediamo sia necessaria la creazione di un contenitore capace di accogliere le potenzialità di tutti e trasformarle in una corale e vitale proposta politica- si legge nella nota diffusa oggi dal Movimento Civico- ci proponiamo come un laboratorio civico in cui ciascuna “creativa responsabilità” diventi sostanza, nella quale il coltivare e l’edificare si fondano. Le prossime elezioni comunali, nel capoluogo della Regione, saranno senz’altro l’occasione privilegiata per dare vita a questo percorso. Siamo determinati nel creare una proposta politica in discontinuità con le passate amministrazioni e pensiamo sia tempo di dare spazio a un progetto capace di interpretare meglio il tessuto socio-economico cagliaritano, con metodo e pragmatismo; di definire strategie che diano un’identità e un orizzonte di crescita alla nostra comunità; e ancora di attivare gli strumenti necessari a rendere effettiva la nostra missione. Ci proponiamo di accogliere tutte le sensibilità, valorizzandole nella diversità, convinti che un confronto puntuale e franco sui temi possa portare alla definizione delle soluzioni che i cittadini aspettano. A tal proposito, il Movimento Civico per Cagliari, è intenzionato ad avviare un percorso di dialogo con il candidato sindaco Giuseppe Farris, che propone un percorso a tutela dell’identità cittadina, cercando di giungere ad un patto programmatico per la città di Cagliari”, conclude il Movimento Civico che fa così i primi passi nella politica cagliaritana, in vista delle prossime elezioni comunali. Farris per ora è l’unico candidato sindaco certo, mentre Massimo Zedda ha annunciato la sua disponibilità al centrosinistra.