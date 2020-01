Narcao, va in fiamme un deposito di attrezzi e sfiora una casa: i vigili spengono il fuoco

Incendio di una struttura adibito a ricovero attrezzi a Narcao. La sala operativa 115 ha ricevuto una richiesta di soccorso per un incendio di una struttura adibita a ricovero attrezzi, intorno alle 11:30, nel comune di Narcao in località Is Cherchis. Sono state inviate sul posto dell’evento le squadre Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Carbonia e Iglesias con APS (Autopompaserbatoio) ed in supporto una APB (Autobottepompa) di iglesias per un totale di 12 unità VVF.

All’arrivo sul posto l’incendio era generalizzato e minacciava la casa vicina, il pronto intervento delle squadre ha evitato il peggio, mettendo in sicurezza, una bombola di GPL localizzata all’interno della struttura, ed evitando la propagazione delle fiamme. Non risultano persone coinvolte.

Sono ancora in corso le operazioni di bonifica dei focolai residui e le operazioni di messa in sicurezza della struttura e dell’area circostante. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte del ROS (Responsabile delle Operazioni di Soccorso) dei Vigili del Fuoco. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Carbonia per gli accertamenti di loro competenza.