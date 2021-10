Narcao, 8 gattini in pericolo di vita: l’appello a Radio Zampetta Sarda

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’ APPELLO DI ADOZIONE PER 8 GATTINI DI NARCAO IN PERICOLO DI VITA.

Questi micini vivono a Narcao, sono in tutto 8 e si cerca adozione, hanno 3 mesi e mezzo e iniziano a girare tra cortili e strada, con le lamentele di chi non vuole vedere gatti. Si cerca di trovare una famiglia per ognuno di loro perché si teme possano essere vittima di maltrattamento senza escludere l’avvelenamento.

Info 3515371961

