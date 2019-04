Napoli, dimenticano la pinza nell’addome di una paziente dopo l’intervento

Tra le tante paure di chi suo malgrado deve sottoporsi a un’operazione chirurgica oltre ai dolori vari e all’esito della stessa, l’incubo che i medici possano dimenticarsi qualche attrezzo dal lavoro. Non è purtroppo la prima volta che succede. E infatti è successo ancora, questa volta in un ospedale napoletano. Come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net “Un intervento finalizzato a risolvere problematiche legate a un utero fibromatoso ha rischiato di trasformarsi in tragedia: i chirurghi avevano ‘dimenticato’ nell’addome della paziente una pinza chirurgica. E’ successo mercoledì scorso, il 17 aprile, nell’ospedale Loreto Mare di Napoli. La donna, che ha 49 anni, la domenica di Pasqua è stata sottoposta a un ulteriore intervento chirurgico riparatore, durante il quale la pinza è stata rimossa.”

A denunciare il caso ai carabinieri del Nas è stato il commissario della Asl Napoli 1 centro e stamattina i militari del Nassi sono recati in ospedale e hanno sequestrato la cartella clinica della paziente.

“La donna – si legge – ha iniziato a lamentare dolori all’addome qualche ora dopo l’intervento chirurgico. I medici hanno eseguito degli accertamenti e si sono accorti della presenza della pinza nell’addome della paziente e ovviamente l’hanno rioperata. Sembra assurdo, ma l’allarme dei sanitari sarebbe scattato subito dopo l’operazione e non per le condizioni della paziente ma grazie al conteggio post operatorio dei ferri chirurgici. La pinza chirurgica mancava all’appello. E’ stata disposta una indagine interna”.