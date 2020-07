Il cuore d’oro del Napoli Club di Cagliari: 100 cassette di melanzane e pomodori alla Caritas

Ieri sera il Napoli Club Cagliari ha donato 100 cassette di melanzane e pomodori alla Caritas diocesana di Cagliari e alle comunità terapeutiche della diocesi di Ales-Terralba fondate da don Angelo Pittau.

Un gesto solidale nato dalla collaborazione del presidente Antonio De Falco, del delegato delle attività sociali e culturali del club, Diego Palma e reso possibile grazie alla generosità dell’Azienda agricola Leone di Gianbasilio Scano di Assemini. Lo stesso presidente e il suo direttivo hanno sottolineato l’importanza di iniziative solidali come questa, per favorire il coinvolgimento nel territorio di tutti i soci sostenitori in attività solidali che vadano oltre il tifo per la propria “squadra del cuore”