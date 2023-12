Napoli-Cagliari 2-1, Re Pavoletti stavolta non basta: contro le grandi neanche un punto per Ranieri. Un Cagliari coraggioso sfiora soltanto l’impresa: segna Oshimen, pareggia ancora Pavoletti su splendido assist di Luvumbo ma poi difesa ingenua sul raddoppio di Kravathskeila. I rossoblù meritavano il pareggio ma alla fine hanno deciso le giocate dei grandi giocatori. Ranieri le ha tentate tutte, anche inserendo Lapadula nel finale in un tridente offensivo. Vince Mazzarri, contro il quale nella storia Ranieri non ha mai vinto: sette sconfitte e quattro pareggi, in una statistica sorprendente. Cagliari forse troppo chiuso in difesa, per sessanta minuti c’è stata una sola ripartenza importante, quella in cui Nandez ha sfiorato il gol ma ancora una volta è stato poco efficace nel finale. Il Napoli ha sempre attaccato ma Scuffet ha ben guidato la ripresa sino al gol del vantaggio, il solito colpo di testa micidiale di Oshimen, tornato in forma proprio contro il Cagliari.

Poi il bellissimo pareggio: Luvumbo si mangia la difesa azzurra e crossa per Pavoletti che insacca di piede. Sembra fatta ma passano pochi minuti e Oshimen si inventa in mezzo a quattro difensori una giocata funambolica che porta al raddoppio di “Krava”. Poi l’assalto finale rossoblù, purtroppo inutile. Una buona prova, ma ancora una volta zero punti in trasferta e zero punti contro le grandi. E sabato prossimo altra gara fuori casa, lo spareggio salvezza contro il Verona.