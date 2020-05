Nahitan Nandez alla scoperta di Cala Gonone e del bellissimo mare della Sardegna

Nahitan Nandez alla scoperta di Cala Gonone. Il calciatore uruguaiano (Punta de Este) del Cagliari ha dedicato un’intera giornata alla scoperta del meraviglioso mare della Sardegna, con la famiglia si è dedicato alla visita di spiagge e calette nei dintorni di Cala Gonone. Il giovane ventiquatrenne centrocampista del Cagliari, ha potuto ammirare la bellezza imponente del mare che in questa particolare costa della Sardegna, è capace di panorami mozzafiato. A bordo di un’imbarcazione noleggiata in esclusiva da una società isolana di charter nautico, il fuoriclasse uruguagio, oltre a godere delle bellezze naturali, ha potuto apprezzare l’accoglienza e la cugina locale, ingredienti indispensabili per una vacanza indimenticabile e ricca di occasioni.