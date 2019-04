Nadia Toffa lascia il fidanzato: “Non mi ha mai accompagnato a una chemio, mai ricordato un controllo”. Amaro addio della conduttrice su Instagram: “L’ho lasciato perché non si è ricordato manco di un controllo; non mi ha mai accompagnata a una chemioterapia. Torno a ballare da sola. Decisamente! Sto con chi il tempo per me lo trova; i miei amici, tra cui ci sono colleghi adorati; la mia famiglia specialissima, voi! Chi ti vuole bene il tempo lo trova giusto?”, le parole di delusione di Nadia Toffa che diventano virali sui social network. La donna da tempo sta conducendo una coraggiosa battaglia contro la sua malattia.