Musica, i Cordas et Cannas al Teatro Alkestis

Venerdì 19 aprile alle ore 21.00 il Teatro Alkestis ospiterà i Cordas et Cannas per il secondo appuntamento della quarta edizione di Sound Around the Island – Il Canto nascosto, la rassegna di musica organizzata dal Teatro Laboratorio Alkestis CRS in collaborazione con la compagnia d’arte Circo Calumet e con l’associazione culturale Tàjrà, che abbina i migliori artisti isolani ad altre proposte provenienti dal continente e dall’estero.

La storica formazione olbiese, che quest’anno festeggia quarant’anni di attività, si presenta al pubblico cagliaritano in una rara esibizione acustica, con una formazione in trio comprendente i fondatori Frantziscu Pilu (voce, flauto, strumenti tradizionali) e Bruno Piccinnu (percussioni) insieme al chitarrista Gianluca Dessì, da cinque anni membro della band.

Alla vigilia della stagione concertistica che tra qualche mese li porterà in numerose piazze della Sardegna e in importanti Festival in continente, i Cordas et Cannas pubblicheranno il loro settimo disco “Terra Muda”.

Nel concerto cagliaritano eseguiranno in versione acustica i classici del loro repertorio, alcuni brani storici rispolverati per l’occasione e qualche anticipazione dal disco in uscita.

Cordas et Cannas converseranno con il giornalista Gerardo Ferrara che, attraverso una narrazione – intervista, aiuterà a ripercorrere la lunga carriera della storica band.

Prossimo appuntamento della rassegna venerdì 26 aprile con la produzione originale “Due Dui”, curata dal pianista Luca Nulchis insieme a Egidiana Carta, Ilaria Orefice e Giovanni Bortoluzzi.