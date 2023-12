Musica anni ’90 e fuochi d’artificio a basso impatto: tutto pronto per il Capodanno a Monserrato

Monserrato – Tutto pronto per un capodanno esplosivo con Passione a 90, uno dei Format Nazionali più prestigiosi per accogliere il nuovo anno a tempo di musica degli anni 90/2000 e a mezzanotte i fuochi d’artificio a basso impatto sonoro per rispettare l’udito più sensibile degli animali e delle persone fragili. Il sindaco Tomaso Locci: “Stiamo cercando di recuperare gli anni persi a causa del covid dove siamo stati chiusi in casa e abbiamo perso tanto, compresa la socializzazione”. Dalle 22,30 sino alle 2 si ballerà in via del Redentore con l’attesissimo evento è organizzato dal Comune di Monserrato nell’ambito della programmazione di Pauli Christmas 2023, gestito dall’Associazione Folklorica Monserrato APS e la PGS Sardegna, in collaborazione con l’Associazione Enti locali per la cultura e lo spettacolo e dalla Produzione Artistiche Vadilonga.

Un evento che assicura il divertimento per tutte le età, soprattutto per ha vissuto la giovinezza in quegli anni ma anche per chi è incuriosito e affascinato dalla musica che ha segnato un’epoca che tutti ricordano per la qualità e la varietà di generi musicali

Si tratta di uno dei party più importanti anni 90-2000 a livello nazionale, per un tuffo nel passato iniziando il nuovo anno celebrando ciò che è stato e che sarà.

L’Assessora alla Cultura e Spettacolo Emanuela Stara si ritiene soddisfatta per questo evento: “La serata di Capodanno, nell’ambito degli eventi natalizi di Monserrato promossi dall’Assessorato alla Cultura e Spettacolo è caratterizzata dalla presenza di un evento che farà sì che i Monserratini festeggino l’arrivo del nuovo anno nella propria città con un evento musicale gradito da tutte le fasce d’età.

Naturalmente non mancheranno i tradizionali fuochi d’artificio che caratterizzano, ormai da anni, i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno a Monserrato.”

“Musica da discoteca anni 90 per arrivare ai giorni nostri con uno spettacolo di luci, per ripercorre ciò che tanto ha fatto ballare” spiega il sindaco Tomaso Locci. “Invitiamo tutti a fare un capodanno diverso, una serata in allegria rispettando quelle che sono le regole, divertiamoci senza che succeda nulla, con l’augurio che sia un nuovo anno sicuramente più felice, più fortunato, senza guerre e sofferenza. Un anno migliore per tutti”.