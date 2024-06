Muravera, scacco agli incivili a Costa Rei: eco isole per i rifiuti utilizzabili solo con la tessera sanitaria

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Costa Rei, nuovo sistema EcoIsola per la raccolta differenziata dei rifiuti . Un sistema informatizzato multilingua identifica l’utente attraverso un badge con transponder o un codice a barre. Si chiama EcoIsola ed è l’innovativo sistema di raccolta differenziata operativo a Costa Rei nelle vie della Ferula, delle Ginestre, Marco Polo e a Rei Sole. L’obiettivo è quello di migliorare la gestione dei rifiuti urbani e promuovere in tal senso pratiche virtuose tra residenti e turisti. Il sistema EcoIsola è un’isola ecologica informatizzata composta da due unità principali per la raccolta differenziata dei rifiuti. È regolata da un sistema informatizzato multilingua che identifica l’utente attraverso un badge con transponder o un codice a barre. Una volta identificato, l’utente può aprire lo sportello di conferimento e depositare i rifiuti. Il sistema memorizza i dati relativi a ogni operazione, inclusi data, ora, utente e tipo di materiale conferito, migliorando così la tracciabilità e la gestione dei rifiuti.

L’installazione delle EcoIsole offre numerosi vantaggi per Costa Rei, a partire, ovviamente, da una gestione efficiente dei rifiuti: “L’innovazione tecnologica può giocare un ruolo cruciale nella protezione dell’ambiente e per risolvere il problema del corretto conferimento dei rifiuti, che a Costa Rei, specie d’estate, col gran numero di turisti presenti nella zona, comportava parecchie problematiche”, ha dichiarato il sindaco di Muravera, Salvatore Piu. “La raccolta informatizzata consente una gestione più precisa e organizzata dei rifiuti, riducendo il rischio di sovraccarico dei contenitori e migliorando la pulizia delle aree urbane – ha spiegato l’assessore all’Ambiente e alle Borgate, Fabio Piras – Il sistema contribuisce a ridurre l’impatto ambientale, aumentando la percentuale di materiali riciclati e diminuendo la quantità di rifiuti destinati alle discariche. Inoltre, cosa di non poco conto, usare EcoIsola è facile e intuitivo”.