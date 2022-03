Muravera, potenziato il San Marcellino: arrivati due nuovi ventilatori polmonari

Personale e tecnologie al servizio dei cittadini del territorio del Sarrabus Gerrei nell’ospedale di Muravera.

Sono arrivati in questi giorni, infatti, due nuovi ventilatori polmonari all’ospedale San Marcellino con i quali sarà possibile praticare la ventilazione non invasiva nei pazienti affetti da insufficienza respiratoria acuta o cronica riacutizzata. Un ulteriore passo verso la riorganizzazione dei servizi dei presidi ospedalieri per dare risposte alle esigenze di salute dei pazienti.

E’ inoltre in programma, per la fine del mese di aprile, un corso teorico-pratico di formazione degli Operatori Sanitari (Medici Chirurghi e Infermieri) che saranno impegnati nella gestione di questi nuovi presidi. `Stiamo lavorando senza sosta – commenta Marcello Tidore, manager della Asl 8 di Cagliari – a conferma dell’impegno dell’attuale Direzione Generale e Sanitaria nel potenziamento delle risorse degli ospedali periferici come il PO San Marcellino”.