Muravera, parto fuori programma al pronto soccorso: mamma Valentina e il piccolo Bryan stanno bene

Ha avuto le doglie mentre stava pranzando con il padre del suo compagno, ha partorito al pronto soccorso dell’ospedale di Muravera ed è stata trasferita, insieme al piccolo, a sirene spiegate sino al Policlinico di Monserrato. Valentina Trebini, 19enne di Villaputzu, è diventata mamma per la seconda volta in un modo tutt’altro che standard. La giovane, già madre di una bimba di qualche anno, ha iniziato a sentire qualche dolore alla pancia mentre si trovava a tavola: “All’inizio stavamo scherzando, le ho detto che era una buona forchetta”, racconta Giorgio Zicca, padre del compagno della ragazza. “Poi, però, abbiamo capito che era arrivato il momento di partorire e l’ho portata di corsa, con l’auto, all’ospedale di Muravera”. Il San Marcellino, dove un reparto di Ostetricia è un miraggio da circa vent’anni. Lì, con l’aiuto dei medici dell’ambulanza medicalizzata Miks 60 di Muravera, Valentina ha dato alla luce il suo secondo figlio: “Bryan, sono io ad averle suggerito il nome”, dice, con orgoglio, nonno Giorgio. Sul posto è intervenuta un’altra ambulanza e la diciannovenne e il neonato sono stati portati al Policlinico di Monserrato. Stanno entrambi bene, i medici hanno subito effettuato tutti i controlli di rito sia su valentina sia sul piccolo Bryan.

“Ringrazio Dio e i dottori, sono stati bravissimi e ci hanno aiutato in tutto”, dice, quasi commosso, Giorgio Zicca. Gabriele, diventato papà per la seconda volta, attende il primo orario di visite dell’ospedale per poter raggiungere la sua compagna e il loro nuovo figlio. Fondamentali, per il lieto fine di un parto fuori programma nel pronto soccorso di un ospedale privo di Ostetricia, sono stati i medici e l’equipe del 118. La liete notizia è arrivata anche alle orecchie del sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu: “Festeggiamo per una nuova vita nella nostra comunità. Quanto capitato riaccende i fari sul problema di alcuni ospedali che non hanno determinati servizi, con i cittadini costretti a dover fare tanti chilometri in caso di necessità”. Riflessione pacata e condivisibile, quella del primo cittadino di Villaputzu. Da tempo, infatti, interi territori sono sguarniti dei servizi medici essenziali. Oggi, però la festa e la gioia è tutta per il nuovo nato nella comunità di Villaputz.

Articolo in aggiornamento