Muravera, il maneggio e centro escursioni Sa Cresia divorato dal fuoco: “Aiutate Maurizio a rialzarsi”

Il maneggio e centro escursioni Sa Cresia, nella zona di Muravera di Costa Rey, è stato divorato da uno degli ultimi incendi. Il paesaggio si presenta spettrale: dove prima c’era l’erba ora regnano cenere e fuliggine, gli stessi scenari di distruzione si registrano nei box per i cavalli e nei depositi. Non c’è davvero più nulla e gli amici del gestore, Maurizio, online, hanno aperto una raccolta fondi: “Ciao mi chiamo Ilaria e ho iniziato a raccogliere fondi per Maurizio, un caro amico che oggi ha visto distruggere il suo maneggio e il suo lavoro dall’incendio che ha devastato Costa Rei. Vorrei raccogliere fondi per aiutarlo a ricostruire la stalla e a ricomprare tutto ciò di cui ha bisogno per continuare a lavorare. Purtroppo il fuoco ha distrutto tutto, compresi i locali che custodivano selle, briglie , attrezzi per la manutenzione e le scorte di mangime per i cavalli. L’incendio di natura dolosa ha devastato una località meravigliosa e messo in grande difficoltà brave persone che cercano di fare del loro meglio per vivere onestamente . Vi ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto”.

L’obbiettivo minimo da raggiungere sono 15mila euro, anche se non si sa se solo questi fondi basteranno. Ecco dove si può donare: https://gofund.me/273d6d69