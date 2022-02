Muravera, a Costa Rei chili di rifiuti abbandonati: scatta la maxi pulizia del Comune

Inizia la maxi pulizia nella zona delle campagne vicino al mare di Costa Rei, nel tratto di Muravera. Il Comune ha già incaricato diverse squadre di operai che, nelle ultime ore, stanno ripulendo e ridando dignità a tutta la zona costiera e turistica del paese. E, proprio nei giorni in cui l’inverno dà gli ultimi colpi di coda, emerge una situazione preoccupante: dalle foto pubblicate nel gruppo Fb “Salviamo Costa Rei” è possibile notare tanti sacchi pieni di spazzatura, sedie rotte e, soprattutto, molta plastica. Segno che i cafoni dei rifiuti hanno, ancora una volta, lasciato il segno proprio nei mesi in cui la zona si svuota e molte case sono disabitate perchè non c’è il flusso turistico estivo

“È stata avviata la pulizia delle aree verdi a Costa Rei da parte del Comune, sono primi interventi programmati in previsione della prossima stagione turistica”, annuncia il presidente dell’associazione “Salviamo Costa Rei”, Luciano Zerbi: “Speriamo serva di monito agli incivili. Lavoriamo insieme per difendere il nostro patrimonio”.