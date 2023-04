Muratori rubano minerali di valore dalla casa in cui lavorano: padre e figlio denunciati a Cagliari.

Ieri a Cagliari i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, due uomini rispettivamente di 70 e 31 anni, padre e figlio. I militari sono intervenuti presso un’abitazione di Capoterra, in località Poggio dei Pini, su richiesta di un 51enne cagliaritano che lì possiede una seconda casa. L’uomo si è reso conto che da quella abitazione erano spariti diversi pezzi di minerali da collezione di importante valore. Poiché il furto è avvenuto durante la presenza di due muratori che hanno compiuto alcuni lavori per suo conto, i sospetti si sono immediatamente indirizzati nei loro confronti. Dalla visione del sistema interno di videosorveglianza, molto ben occultato, è stato possibile osservare che il figlio, alla presenza del padre, ha nascosto un minerale da collezione in una cassa per poi collocarlo nel bagagliaio della propria auto. L’immediata perquisizione veicolare compiuta a bordo del mezzo col quale i due sono giunti sul posto di lavoro, ha consentito di rinvenire l’oggetto trafugato, nonché analogo materiale da esposizione e un coltello della lunghezza di 22 cm in uso al figlio. La perquisizione è stata poi estesa presso l’abitazione di quest’ultimo, che si è assunto la responsabilità del furto scagionando il padre. Tale operazione ha consentito di recuperare ulteriori 71 pezzi di minerali da collezione, provenienti dalla casa. La refurtiva è stata immediatamente restituita all’avente diritto che l’ha riconosciuta come propria.