Murales, sculture e antiche dimore: San Sperate fa il boom di visitatori per Monumenti Aperti

Una manifestazione alla scoperta della storia, tradizione e della cultura locale che, ogni anno, primeggia tra gli eventi più attesi in tutta l’Isola: Monumenti Aperti si conferma essere uno degli appuntamenti più importanti e, i dati di ieri provenienti dai comuni del Basso Campidano, dimostrano l’interesse collettivo. “Un’edizione che sa un po’ di rinascita quella di Monumenti Aperti 2023 a San Sperate. La prima dopo la pandemia e per la quale c’era grande attesa, come hanno confermato i numeri e, soprattutto l’entusiasmo dei ragazzi della secondaria di primo grado dell’istituto G. Deledda che per motivi anagrafici – e a causa del covid- non avevano avuto la possibilità di vivere questa straordinaria esperienza. Ad arricchire la manifestazione, la presenza di 170 scout dell’AGESCI, in occasione delle giornate conclusive del progetto “Alla riscoperta del Territorio”, che ha coinvolto ragazzi tra i 16 ai 21 anni, che hanno avuto la possibilità di vivere appieno l’esperienza del Paese Museo” spiega il sindaco Fabrizio Madeddu.

Il Giardino Sonoro di Sciola ha incantato come sempre, con le tante raffigurazioni storiche incise sui muri, quei dipinti nati da un’idea del Maestro nel 1968 che, con i suoi amici artisti e compaesani, diedero il via all’opera rivoluzionaria passata alla storia e alla ribalta nazionale ed estera. Per l’occasione è stato possibile visitare anche lo storico frantoio della famiglia Serra. Anche gli altri comuni, Villasor, Monastir, Nuraminis, Samatzai e Ussana non sono rimasti a guardare, bensì hanno accolto i visitatori con le guide speciali composte dalle scolaresche. Per tutto il mese di maggio proseguirà l’evento negli altri comuni che, weekend dopo weekend , offriranno un viaggio alla scoperta dei propri territori.