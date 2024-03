Muore mentre fa jogging sul lungomare a 45 anni, negoziante di Marrubiu stroncato da un malore fatale

È stato stroncato da un malore improvviso mentre stava facendo jogging sul lungomare di Riccione. Il cuore di Maurizio Cicu, 45enne commerciante nato a Marrubiu, non è più tornato a battere, e il personale medico ha dovuto constatarne il decesso. A darne notizia è il nostro giornale partner Il Resto del Carlino. Sul posto è arrivato il 118 e sono iniziate le manovre di primo soccorso con l’utilizzo del defibrillatore per cercare di far rinvenire Cicu. Sono trascorsi lunghi minuti senza che il cuore del commerciante tornasse a battere.

Maurizio Cicu aveva lasciato la sua Sardegna per fare il commerciante nel settore delle calzature. Il suo negozio si trova in viale Dante, non distante dal porto. Alcuni anni fa quando era nato il comitato del porto che riuniva i commercianti locali nell’organizzazione di iniziative, si era dato da fare per far crescere eventi a vantaggio dell’area.