Muore in spiaggia Alessandro Zuddas, addio al direttore di Neuropsichiatria infantile di Cagliari. Emergono nuovi particolari dalla tragedia di oggi a Is Benas, nel litorale di San Vero Milis: la vittima è un medico conosciutissimo a Cagliari, soprattutto al Microcitemico dove dirigeva la Clinica di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, ma anche all’università di Cagliari dove era stato docente per anni.

Alessandro Zuddas è morto in una spiaggia dell’Oristanese. Nella spiaggia di Is Benas, nel litorale di San Vero Milis, si è consumata la tragedia: aveva 57 anni Alessandro Zuddas, è stato trovato senza vita nel primo pomeriggio di oggi. Stando alle prime testimonianze raccolte dal sito Link Oristano, l’uomo stava camminando da solo nell’arenile quando il suo cuore ha cessato di battere, probabilmente per un malore fatale a causa delle alte temperature. Inutili i soccorsi, l”arrivo dell’elisoccorso direttamente da Sassari, per Alessandro Zuddas non c’è stato niente da fare.