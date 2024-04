Muore al Brotzu a 15 anni dopo tre settimane di lotta, lutto a Gonnosfanadiga per Marika Pes

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È morta dopo tre settimane di lotta, prima al Santissima Trinità e poi al Brotzu, Marika Pes. Aveva 15 anni, era di Gonnosfanadiga e la sua vita è stata spezzata da un’infezione cerebrale che non le ha lasciato scampo. Studentessa alle superiori, giocava a pallavolo nella squadra femminile under 18 della polisportiva Primavera, realtà nella quale la mamma Sabrina è dirigente, ed era una grande tifosa del Cagliari, presente allo stadio col papà Fabrizio a tutte le partite dei rossoblù. La quindicenne si è sentita male la settimana di Pasqua. Febbre alta, questo il primo sintomo che l’ha portata a finire nel reparto degli Infettivi del Santissima Trinità, prima del trasferimento al Brotzu. Lì è entrata in sala operatoria e ha subíto una delicata operazione alla testa perché le era stata riscontrata una forte pressione endocranica.

La situazione è poi peggiorata ed è morta nel reparto di Rianimazione. La famiglia della giovane attende l’esame autoptico, servirà per stabilire una possibile causa esatta del decesso, anche se è stato ormai appurato che, a stravolgere e interrompere l’esistenza della giovanissima, sia stata un’infezione che l’ha colpita nella zona cerebrale. “Siamo sconvolti e affranti, abbiamo sperato tutti di poter rivedere e riabbracciare Marika”, dice, commosso, il presidente della polisportiva Primavera, Andrea Lisci. La giovane aveva disputato tantissime gare indossando sempre la sua maglia preferita, la numero 23. “Oggi è una giornata tristissima per tutta la nostra comunità, un angelo è salito in cielo”, così il sindaco di Gonnosfanadiga, Andrea Floris. Non c’è evento più tragico per un genitore che perdere un figlio. A nome della cittadinanza e di tutta l’amministrazione, esprimo sincera vicinanza ai genitori e famigliari di Marika. Verrà proclamato lutto cittadino e invito tutte le attività ad abbassare le saracinesche in segno di rispetto durante la celebrazione delle esequie”.