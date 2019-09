Muore a 6 anni la piccola dolce Diana, che aspettava un trapianto di midollo. Niente da fare per la bimba napoletana, colpita da una grave malattia ematologica, un’aplasia midollare: era in cura all’ospedale Bambin Gesù di Roma aspettando un donatore per la sua salvezza.

La notizia è stata data per primo su Fb da un grande amico di famiglia, Gaspare D’Esposito: “Da qualche minuto ci è arrivata una notizia che ci ha spezzato il cuore e ci ha tolto il fiato; la piccola Diana è volata in cielo. Diana è una bambina speciale, con una famiglia speciale e con una forza speciale, che in questa sua vita speciale ha dovuto combattere contro una malattia anch’essa speciale. Apparentemente sembra che quest’ultima abbia vinto oggi, portandola via, ma non è così; ne parlo al presente perché ciò che lei è stata per questo mondo resterà indelebile nella memoria di chi l’ha conosciuta ed amata. Da Risorta, ci accompagnerà dall’alto e sopratutto continuerà ad amare gli stupendi genitori che Dio gli ha donato”.