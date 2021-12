Muore a 38 anni nel giorno del suo matrimonio stroncato da un cancro fulminante, Assemini piange Danilo Marras

È morto alle 5:30 del mattino in un letto del Policlinico di Monserrato, due giorni fa, Danilo Marras, trentottenne di Assemini. Poche ore dopo, alle 11, in Comune, si sarebbe dovuto sposare con la donna con la quale conviveva da undici anni, Sara Cuncu, e dalla quale aveva avuto, due anni fa, un figlio. Una tragedia che ha choccato moltissime persone: Marras aveva scoperto di avere un melanoma da pochissimo tempo. Poi, gli ulteriori controlli, avevano portato a scoprire che, purtroppo, il cancro era già in una fase avanzata: “È entrato in coma lunedì, se n’è andato dopo pochissime ore”, dice, in lacrime, Sara. “Stavamo insieme da undici anni, avevamo tantissimi progetti per la nostra vita. E avevamo già un figlio di due anni e mezzo, che ora non ha più un papà. Danilo era tutto per me, lo chiamavo il gigante buono. Sempre premuroso e amorevole, doveva uscire dall’ospedale per sposarsi. Sono stata il suo primo e unico amore, avevamo una voglia immensa di allargare la famiglia”. Il funerale si è svolto ieri: “Dopo le feste ci sarà la cremazione, e le sue ceneri saranno disperse in mare”, aggiunge la giovane, rimasta senza più il suo compagno a poche ore da un “sì” che volevano, fortemente, entrambi.

A piangere Danilo Marras sono in tanti. Anche chi, nel tempo, aveva avuto modo di creare con lui un rapporto di lavoro e, contemporaneamente, di amicizia. Ivan Paderi, titolare della palestra Falcon Fitness di Cagliari, contattato da Casteddu Online, spende tante parole positive: “Danilo ha sempre dimostrato una grandissima disponibilità e, negli anni, abbiamo consolidato il nostro rapporto. So che stava lottando contro un cancro, lo ricorderò sempre come una persona che ci teneva a far sì che realtà come anche la mia palestra potessero andare avanti anche durante l’emergenza Covid”. La stessa palestra ha pubblicato un post, pubblico, in ricordo di Danilo Marras: “Caro Danilo, mai avremmo pensato di doverci impegnare nel trovare le parole giuste per salutarti come in questo momento. Oggi abbiamo appreso della tua scomparsa, in maniera improvvisa, gelida e scioccante. Non sapevamo del tuo problema personale e ogni volta che venivi in palestra per aiutarci con i tuoi servizi e consulenze, sembrava che tutto andasse per il meglio e che niente potesse toglierti il sorriso e l’entusiasmo. Siamo veramente tristi per tutto questo e non vederti più in palestra sarà duro da accettare. L’intero staff della palestra, dai titolari, al desk, continuando con le consulenti ed istruttori, si stringono attorno alla tua famiglia ed i tuoi cari, che oggi, insieme a noi, hanno perso un grande uomo e splendida persona. Buon viaggio”. Dalla stessa Masnata Chimici lo piangono: “Una persona molto seria e capace nel suo lavoro, molto amato dai suoi clienti”. Commosso Pierpaolo Corso, dirigente della Masnata: “Danilo è stato per 15 anni dipendente e per cinque da agente di commercio, i risultati che ha raggiunto nel suo lavoro sono stati eccellenti. È stato un ragazzo con tanti lati positivi, onesto e serio. Abbiamo perso una persona d’oro, per me era come un figlio e il mio dolore sarà eterno”.