Muore a 14 anni dopo una lunga lotta al Microcitemico di Cagliari: “Addio Marta, grande guerriera”

Un dolore immenso, la perdita di una figlia ancora giovanissima e con tutta la vita davanti. È quello che stanno provando, da quasi due giorni, Katia Piredda e Davide Laconi. Sono i genitori di Marta, morta ad appena 14 anni in un letto del reparto di Oncoematologia del Microcitemico di Cagliari, ospedale nel quale era ricoverata da due mesi. La piccola aveva vinto, qualche anno fa, la battaglia contro la leucemia, ma poi sono sorte altre complicazioni. Una ragazza giovanissima, appassionata dello studio, della musica e della danza: “Aveva fatto due trapianti di cellule staminali, prima le mie e poi quelle di mio marito”, racconta mamma Katia, 43 anni, mentre macina i chilometri che la separano da Olbia, la loro città natale, dove nel pomeriggio, alle 16, è in programma il funerale della figlia, nella chiesa di San Giuseppe, a Murta Maria. Anni e anni di battaglie e speranze, col massimo supporto dei medici. La loro piccola “guerriera” ha lottato davvero sino all’ultimo: “Stava facendo la dialisi, aveva dei problemi ai polmoni e il suo sangue non si depurava bene”.

Il decesso è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì: “Era la nostra unica figlia”, racconta ancora la mamma. Papà Davide fa l’operaio, il segno ulteriore di una famiglia davvero unita si può scorgere anche su Facebook, dove il profilo è in comune: “Marta è stata davvero una grande guerriera”. Tantissimi i messaggi di cordoglio nella loro pagina Facebook.