Muoiono i pesci a Molentargius, un turista runner: “Perchè questa carenza di ossigeno?”. La testimonianza di Federico, turista in vacanza a Cagliari, a Casteddu Online: “Sono un turista, Stavo correndo con un amico a Molentargius, quando corro di solito non mi fermo mai, ma sta mattina…Carenza di ossigeno? Raffinerie? Tossine? Acqua troppo calda? Innalzamento delle temperature ?A dire il vero non è che sia un attivista ambientalista ma vero è che vedere centinaia di pesci morti buttati là così mi fa pensare.Qualcosa che non va c’è, non trovate?”: Si tratta di un fenomeno purtroppo abbastanza comune, la carenza di ossigeno in questo caso dovrebbe essere dovuta proprio all’acqua troppo calda.