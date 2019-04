MQ Costruzioni dal 1973: passione, competenza, affidabilità.

Andrea Mostallino 34 anni, è il titolare dell’impresa edile MQ Costruzioni, fondata dal padre nel 1973, al quale ha iniziato ad affiancarsi nel lavoro già dal 1998, per poi rilevare l’attività nel 2003 dopo la morte del padre, con il desiderio di portare avanti il suo progetto e proseguire il lavoro da lui intrapreso.

“Svolgo questo lavoro con grande passione e – devo dire che – nonostante la crisi, fortunatamente lavoriamo dignitosamente, merito anche del personale dal quale sono affiancato: serio, affidabile e qualificato.

Non svolgiamo solamente lavori di costruzione e ristrutturazione, ma negli ultimi anni ci siamo specializzati nella realizzazione di pavimenti e intonaci stampati, che in pochi eseguono qui in Sardegna, questo fa della nostra impresa un’eccellenza.

Per soddisfare le esigenze dei clienti e realizzare lavori di qualità, la competenza e la professionalità sono elementi importanti. Per questo motivo, al fine di un continuo miglioramento e crescita nel lavoro, non smetto di formarmi, aggiornarmi e specializzarmi nel settore”

La MQ COSTRUZIONI fa anche parte del circuito SARDEX

M.Q. COSTRUZIONI di Mostallino Andrea

Via Dante 35 09010 Villaspeciosa

Cell: 3404655302

Email: andrea.mostallino@gmail.com

Sito web: www.mqcostruzioni.it

Pagina Facebook & Instagram: MQ COSTRUZIONI