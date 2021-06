Movida scatenata in zona bianca a Cagliari, al Bastione tutti assembrati e con pochissime mascherine

Il Bastione torna a vivere in zona bianca, ieri sera centinaia di persone si sono ritrovate, a tarda sera, sulla terrazza panoramica del monumento. I distanziamenti e le mascherine? Stando a varie “stories” pubblicate su Instagram, con i video che stanno girando sulle chat da ore, non sono state sempre rispettate. C’era una serata musicale, anche, al Bastione. Un luogo pubblico, utile ricordarlo, dove possono essersi mischiati frequentatori abituali della terrazza e partecipanti all’evento. Nei filmati si vede gente che si saluta e che si abbraccia, impossibile sapere se si tratti di conviventi o no. Ma una cosa è certa: nella notte del primo weekend bianco le distanze, all’aria aperta, sono state in tantissimi casi un optional. E sui social qualcuno commenta: “Ma non bisogna rispettare le regole della mascherina e del distanziamento?”.