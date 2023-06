Movida a Cagliari, troppi tavolini in strada: stangata per il “Gransole” di via Barcellona

Troppi tavolini. Nei guai un locale della Marina. E parte la stangata dagli uffici del Comune. La sanzione è scattata per la società “Antico forno Gransole”, titolare del locale “Gran sole” di via Barcellona. Come ha accertato la polizia municipale, la ditta, il 28 aprile scorso occupava, irregolarmente, 20 metri quadrati di suolo pubblico) con una percentuale superiore al 30% rispetto al limite assegnato con la concessione vigente) con 15 tavolini, 27 sedie e 2 fioriere. L’azienda si è giustificata: al momento nell’accertamento non c’erano clienti e non era in corso nessuna attività di somministrazione. E ha poi sottolineato che, sempre in quel momento, di venerdì sera e poco dopo le 23 “stava provvedendo alla sanificazione straordinaria dei locali interni e degli arredi e in tale occasione, stava procedendo al posizionamento esterno degli arredi per il tempo strettamente necessario alla pulizia degli stessi, per poi essere immediatamente riposti all’interno del locale commerciale”.

Gli uffici comunali però non hanno creduto alle contestazioni e, anche a causa, di altri episodi simili in passato, hanno deciso di negare una nuova concessione di suolo pubblico per i 18 mesi successivi alla data di irrogazione della sanzione.