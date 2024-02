Cagliari – Motoseghe in azione in piazza Bernini: raso al suolo un grosso albero, residenti inferociti. Doveva essere un intervento di sfalcio, così almeno si legge nella pagina social del Comune dedicata agli interventi programmati riguardo la manutenzione del verde pubblico cittadino, e, invece, tronchi e rami sono stati affettati dagli operai che, ben attrezzati, hanno abbattuto il grosso albero presente nella piazza. L’intervento non è stato apprezzato dai residenti che, armati di smartphone, hanno ripreso il momento dell’abbondante sfalcio. Apparentemente l’albero abbattuto non sembra essere malato o infestato da qualche dannoso parassita, sorge dunque la curiosità dei cittadini di sapere per quale motivo sia stato abbattuto e non sia stata comunicata l’azione reale del provvedimento effettuato.