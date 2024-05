Motociclista tedesco vola nel burrone a Ovodda: trasportato in gravissime condizioni all’ospedale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La squadra 10A del distaccamento di Sorgono è intervenuta nel primo pomeriggio alle ore 14:30 circa sulla SP 128 alle porte del paese di Ovodda per un incidente stradale dove un turista di nazionalità tedesca alla guida di una moto di grossa cilindrata per cause in corso di accertamento ha impattato contro il guardrail per poi finire la sua corsa fuori dalla sede stradale in un burrone.

Da subito le condizioni del centauro sono risultate gravissime con traumi vari che hanno reso difficile l’opera di stabilizzazione a cura del personale sanitario. Sul posto la squadra VF ha provveduto ad assistere il personale sanitario e a mettere in sicurezza lo scenario.

Il turista è stato poi elitrasportato in condizione gravissime in ospedale.

Sul posto erano presenti due ambulanze del 118 di fonni e sorgono e i carabinieri di ovodda