Moto contro trattore, schianto terribile a Pavia: muore sardo di 44 anni

L’impatto con un trattore si è rivelato purtroppo fatale per un sardo di quarantaquattro anni, Marcello Cadoni. Da tempo l’uomo viveva in Lombardia, dove era emigrato per motivi di lavoro: ieri l’incidente, avvenuto in una strada nella provincia di Pavia. La notizia è stata riportata anche dal nostro giornale partner “Il Giorno”. Le sue condizioni sono state giudicate da subito molto gravi, tanto che è stato trasportato in elicottero sino all’ospedale di Alessandria. I medici del reparto di Rianimazione hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte, ma la situazione è precipitata dopo poche ore. Un incidente mortale non ancora del tutto chiaro, almeno come dinamica: ecco perchè le Forze dell’ordine sono ancora impegnate a svolgere tutta una serie di accertamenti.