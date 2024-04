Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Incidente mortale a Ittiri in via Umberto: un giovane in sella ad una moto di appena 20 anni si è scontrato frontalmente contro un’automobile. L’impatto è stato tremendo e per il giovane centauro non c’è stato scampo: il suo cuore ha cessato di battere prima dell’intervento di due ambulanze del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Alghero e i vigili del fuoco di Sassari.