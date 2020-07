Morto alle porte di Cagliari, raccolta fondi degli amici di Davide Luna: “Vogliamo stare vicini alla famiglia”

Una raccolta fondi per la famiglia di Davide Luna, il 19enne di Messina morto, ieri, nel tragico schianto avvenuto alle porte di Cagliari. Il giovane era alla guida di una moto quando, per cause ancora da accertare, è finito contro il guard rail. Oggi gli zii sono arrivati in Sardegna, mentre la madre e il padre, distrutti dal dolore, sono rimasti in Sicilia. E il gruppo di amici, sia siciliani sia sardi, di Davide Luna, ha deciso di organizzare una raccolta fondi. “Tutti i soldi che raccoglieremo andranno ai genitori, vuole essere un nostro modo per esprimere la massima vicinanza in questo momento bruttissimo”; spiega Domenico Vinci, amico di Davide Luna e tra gli organizzatori, insieme a Luca Tomasello e ad altri due ragazzi, della raccolta fondi. “Potete anche fare una piccola donazione, non ci siamo posti un obbiettivo”.