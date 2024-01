Morte di Riva, anche nel Comune di Sassari bandiere a mezz’asta

La morte di Gigi Riva ha suscitato in tutta Italia, e in Sardegna in particolare, una forte reazione emotiva e partecipazione popolare. Per questo il Comune di Sassari, facendosi interprete dei sentimenti di cordoglio generalmente espressi dai cittadini sassaresi, e in accordo con quanto stabilito dalla Regione e da molti altri Comuni sardi, ha previsto che oggi e domani, giorno dei funerali, nei propri uffici le bandiere siano esposte a mezz’asta o abbrunate.

Riva era apprezzato non solo come grande campione sportivo, con record ancora imbattuti dopo quasi cinquanta anni dal suo ritiro dalla carriera agonistica, ma anche come uomo di straordinaria integrità, esempio di una vita dedicata allo sport con una dedizione e una serietà non comuni. È stato un sardo di elezione ben più radicato e consapevole della sua “sardità” di molti che isolani lo sono per nascita. Ha costituito, insieme agli altri calciatori della straordinaria stagione del Cagliari vincitore dello scudetto, 1969/1970, il protagonista e il simbolo di un popolo intero che voleva emergere con orgoglio da una condizione di difficoltà verso un avvenire migliore.